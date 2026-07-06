روسيا تعلن موعد عودة خبرائها إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية

قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف، اليوم ⁠الاثنين، إن الشركة تعتزم إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية، اعتبارا من منتصف يوليو.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء «إنترفاكس»، أضاف ليخاتشوف للصحفيين على هامش منتدى «إينوبروم» في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية: «الوضع في محطة بوشهر هادئ حاليًا، لذا، إذا استمر هذا الوضع، فسنبدأ بإعادة عدد الموظفين إلى مستواه الطبيعي في منتصف يوليو».

ووفقًا له، تم الاتفاق مع الهيئات الأمنية على الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بعودة المتخصصين الروس.

وأجلت ‌روس ⁠آتوم، التي تشيد وحدتين جديدتين في بوشهر، مئات الموظفين بعد أن أطلقت ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على ⁠إيران في 28 فبراير الماضي.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، وجود مؤشرات على العودة التدريجية لخبراء شركة «روس آتوم» الروسية إلى محطة بوشهر النووية، مشيرًا إلى أن الوكالة أجرت مشاورات مع الحكومة الروسية والشركة بشأن أوضاع المحطة.

ووصف جروسي قرار «روس آتوم» بتقليص وجود موظفيها المدنيين خلال ذروة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران بأنه «كان متناسبًا مع ظروف تلك المرحلة»، معتبرًا أن حماية العاملين المدنيين من المخاطر كانت أولوية