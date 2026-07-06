تتواصل حاليًا التحضيرات على قدم وساق لمسرحية "الساحل الشرير"، التي يشارك في بطولتها أحمد عبدالوهاب إلى جانب الفنان أشرف عبدالباقي، وكارولين عزمي، وكريم عفيفي، وإبرام سمير.

المسرحية من تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي، ومن المقرر أن تنطلق أولى عروضها في الساحل الشمالي يومي 9 و10 يوليو الجاري، وتستمر طوال موسم الصيف، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر، يناقش المفارقات الاجتماعية في الساحل الشمالي.

عن تعاونه مع الفنان أشرف عبدالباقي في المسرح، قال أحمد عبدالوهاب: "الساحل الشرير ليس أول عمل يجمعني بالأستاذ أشرف عبدالباقي، فقد كانت بدايتي معه من خلال الكتابة في مشروع مسرح مصر. كتبت وقتها إحدى المسرحيات، وأبدى إعجابه الشديد بها، ومنذ ذلك الحين بدأت مشاركتي بشكل دائم في مسرح مصر، بداية من الموسم الخامس، ثم شاركت في كتابة الموسم السادس بالكامل."

وأضاف، في بيان صحفي: "استمرت كتابتي لمسرحياته بعد ذلك، إذ كان يطلب منا كتابة مشاريعه الجديدة، مثل مشروع "صباحية مباركة" لعلي ربيع، ومسرحية "شمسية وأربع كراسي" التي عُرضت خلال موسم الصيف في الساحل الشمالي، وكذلك مسرحية "مثلث برهومة" التي قُدمت ضمن موسم الرياض، إلى جانب مسرحيات اللوكاندة، ويمكنني القول إنني، إلى جانب كريم سامي، كنت جزءًا أساسيًا من كتابة معظم المسرحيات التي قدمها خارج مسرح مصر، وخلال هذا المشروع كتبنا ما يقرب من 20 مسرحية، إلى جانب مسرحيات أخرى منها آنستونا، بطولة دنيا سمير غانم."

وحول مسرحية "الساحل الشرير"، قال عبدالوهاب: "الأستاذ أشرف عبدالباقي طلب منا العمل على المسرحية مع بداية موسم الصيف. وكان لديّ وكريم سامي نص مكتوب بالفعل، فقمنا بإجراء بعض التعديلات عليه ليتناسب مع أجواء الساحل الشمالي وجمهوره، وأضافنا تفاصيل جديدة إلى القصة الأساسية مستوحاة من أجواء الموسم الصيفي هناك، مع توظيف المقارنات المتداولة حاليًا بين (الساحل الطيب) و(الساحل الشرير) في إطار كوميدي خفيف."

وأكد عبدالوهاب ارتباطه الكبير بالمسرح، قائلًا: "المسرح له فضل كبير في تكويني الفني، وله مكانة خاصة جدًا عندي. وأعتقد أن معظم الممثلين تكون بداياتهم من خلال المسرح، فهو بحق (أبو الفنون). هذه التجربة تمنح الممثل رصيدًا كبيرًا من الخبرة يساعده في رحلته الفنية بعد ذلك. وأنا شخصيًا أحب أن أستمر في تقديم المسرح دائمًا، لأنه يجدد طاقتي باستمرار، ويخلق علاقة مباشرة مع الجمهور، وأستمتع جدًا بردود أفعالهم اللحظية."