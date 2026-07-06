إجلاء 10 آلاف شخص جراء حرائق الغابات في فرنسا

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قالت السلطات الإقليمية بجنوب فرنسا، اليوم الاثنين، إنه جرى إجلاء نحو 10 آلاف شخص جراء انتشار حريق غابات.

وأفاد إقليم بيرينيه أورينتال، بأن عمليات الإخلاء تمت في 26 منطقة في سلسلة جبال غرب مدينة بيربينيان.

وبحلول اليوم الإثنين، اجتاحت النيران 4600 هكتار جراء الرياح والحر الشديد والرطوبة المنخفضة بشكل استثنائي، وكان إطفائي وساكن محلي قد أصيبا بشدة.

ودعت سلطات الإقليم السكان في المنطقة المتضررة، إلى عدم شغل الطرقات لتسهيل حركة الإطفائيين والامتناع عن العودة إلى منازلهم لجلب متعلقاتهم.

وسوف تتخذ الترتيبات اللازمة لتقليل ساعات عمل الموظفين الذين لا يمكنهم العودة للعمل.

وعلى صعيد آخر، أدى انتشار الحريق إلى إحداث تغييرات للمرحلة الثالثة من سباق دراجات طواف فرنسا الذي يمر عبر المنطقة المتضررة اليوم الاثنين، وسوف يقام بدون مشاهدين أو قافلة الإعلان.