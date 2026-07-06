انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة

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انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم الاثنين، جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق، من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة.

وأوضحت الطواقم، أنها انتشلت 8 جثامين ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي، في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى مواصلة البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك فيما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ ساعات الفجر، في 4 عمليات اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال بغزة وخان يونس.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة بقصف خيمة للنازحين بشارع روني غرب خان يونس، اليوم الاثنين.

وقال مراسل الوكالة إن الشهيدين هما: زياد زكريا محمد اللحام، وأشرف زهير رجب العمصي، موضحًا أنهما نقلا إلى مستشفى ناصر بخان يونس.

كما استشهد مواطن وأصيب 16 آخرين بقصف الاحتلال لسيارة على شارع الرشيد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية أن الشهيد هو حمودة عزات سليمان أبو دقة، وارتقى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت السيارة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي.

ونجا ركاب سيارة ثانية استهدفتها طائرات الاحتلال شمال المدينة، بعد وقت قصير من استهداف السيارة الأولى.

وفجر اليوم استشهد المواطن محمد فلاح دغمش، وزوجته ريهام رشيد دغمش، بقصف استهدف شقتهما بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وألقت طائرة مسيرة «كواد كابتر» قنابل فوق حسكة مجداف صيد صغيرة غرب منطقة الشمالي في مخيم الشاطئ، مما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج. والصيادين هم: وائل مشيل أبو ريالة، وبراء رامي أبو ريالة، وإبراهيم يوسف العامودى.