كندة علوش: شخصيتي انفعالية ومتسرعة وأحاول تغيير نفسي

كشفت الفنانة كندة علوش، لأول مرة عن بعض الصفات التي تزعجها في شخصيتها، من بينها الاندفاع والانفعال والتسرع، إلى جانب أنها كثيرة النصح لمن حولها، حتى ممن لم يطلبوه، قائلة: "أنا مش بتدخل من باب إني حشرية، ولكن من باب حبي لنصح من حولي".

وتابعت كندة علوش، خلال الجزء الثاني من حلقتها مع الإعلامي بلال العربي في برنامج ontheroad، أن زوجها عمرو يوسف دائمًا ما يوجه اللوم لها، قائلة: "عمرو دايمًا بيقولي: وإنتي مالك يا ماما.. بس والله شغالة على نفسي وبلمّ حالي وبقولها اسكتي".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من حلقة الفنانة كندة علوش تصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي تحدثت خلاله لأول مرة عن الأمومة في حياتها وعلاقتها بزوجها عمرو يوسف، وكيفية الموازنة بين الأمومة والتمثيل وغيرها من التفاصيل التي تحدثت عنها.