الصحة توضح خطوات الوقاية والتعامل مع الإصابات بلسعات العقارب ولدغات الثعابين

أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية العاجلة للمواطنين، تزامنا مع فصل الصيف الذي يشهد ذروة نشاط الزواحف من الثعابين والعقارب، وذلك لرفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية الصحيحة والخطوات الإسعافية العاجلة لحماية الأرواح عند التعرض لأي إصابة.

وتضمنت رسائل التوعية والوقاية التي وجهتها الوزارة للمواطنين لتجنب لدغات الثعابين ولسعات العقارب:

- ضرورة تجنب المشي حافي القدمين ليلا في المناطق الريفية والصحراوية خلال أشهر الصيف.

- الحرص التام على فحص الأحذية والفراش جيدا قبل الاستخدام.

- الامتناع تماما عن إدخال اليد في الشقوق والجحور التي قد تتخذها هذه الكائنات مأوى لها.

وشددت وزارة الصحة والسكان على الخطوات الطبية السليمة الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة بلدغة الثعبان، حيث أكدت ضرورة:

- تثبيت الطرف المصاب تماما وخفض حركته للحد من انتشار السم في الجسم.

- العمل على نقل المصاب فورا إلى أقرب مستشفى مجهز.

- أن يكون المصاب مستلقيا على جانبه الأيسر لتأمين المجرى الهوائي وضمان سلامة التنفس أثناء عملية النقل.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة تحذيرا شديدا من الانسياق وراء المعتقدات الخاطئة والوصفات التقليدية، مطالبة بالابتعاد تماما عن عمليات الكي، أو شق مكان اللدغة، أو مص السم، وغيرها من الوصفات الشعبية الشائعة.

وأكدت الصحة أن هذه الممارسات الخاطئة تزيد من مضاعفات الإصابة وتشكل خطرا حقيقيا على حياة المريض يفوق خطر الإصابة ذاتها، وأن المنقذ الوحيد هو التوجه الفوري لأقرب منشأة طبية مجهزة.