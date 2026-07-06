الفيصلي الأردني يعلن تشكيل الجهاز الفني المعاون لطارق مصطفى

أعلن نادي الفيصلي الأردني، عبر صفحاته الرسمية، عن تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني المصري طارق مصطفى، وذلك ضمن خطة إعداد الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من كشف النادي عن التعاقد رسميًا مع طارق مصطفى لقيادة الفريق في الموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وبناء مشروع تنافسي جديد داخل النادي.

وضم الجهاز الفني المعاون مجموعة من العناصر الفنية، حيث تم تعيين أمير محمد عبد العزيز مدربًا عامًا، وعصام أحمد عبده مساعدًا للمدرب، إلى جانب الحارس الدولي الأردني السابق عامر شفيع مدربًا لحراس المرمى.

كما شمل الجهاز الفني أيضًا إبراهيم المنفلوطي في منصب مدرب اللياقة البدنية، فيما يتولى إياد علوان مهمة محلل الأداء، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى دعم الجهاز الفني الرئيسي بقيادة طارق مصطفى.

وكان الفيصلي قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع المدرب المصري بعد توصية من اللجنة الفنية، التي فضّلته عقب مفاضلة بين عدد من المرشحين، مستندة إلى خبراته التدريبية المتنوعة في مصر والإمارات والمغرب، إلى جانب ما وصفته بطموحه وشغفه الذي يتماشى مع أهداف النادي.

ومن المنتظر أن يصل طارق مصطفى وجهازه المعاون إلى العاصمة الأردنية عمّان خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتقديمهم رسميًا وبدء التحضيرات للموسم الجديد.