مبابي: باراجواي لم تكن تريد لعب كرة القدم ولكننا فزنا عليهم

علق كيليان مبابي، نجم وقائد منتخب فرنسا، على أسلوب لعب منتخب باراجواي، خلال مباراة المنتخبين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، وشهدت العديد من الالتحامات القوية.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد الفوز على نظيره منتخب باراجواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وقال كيليان مبابي كيليان في تصريحات بعد المباراة عبر قناة «M6»: «ظنوا أننا سنحضر ببدلات رسمية للعب، لكننا نعرف كيف نلعب كرة قدم قذرة أيضًا»

وأضاف: «إذا اضطررنا إلى شق طريقنا عبر الوحل، فسنشق طريقنا عبر الوحل، نحن نعرف كيف نلعب كرة قدم قذرة أيضًا، وأظهرنا لباراجواي أنه إذا أرادوا اللعب بخشونة، فنحن أيضًا قادرون على اللعب بخشونة».

وأتم: «باراجواي لم تكن تريد لعب كرة القدم، وأظهرنا لهم أننا نعرف كيف نفعل ذلك.. لقد فزنا، وكنا أفضل منهم».

وسجل كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا أمام باراجواي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، تحصل عليها ديزيري دوي، بعد مراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

ووصل مبابي للهدف رقم 7 في النسخة الحالية، في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مواجهة مصر أمام الأرجنتين.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في الدور ربع النهائي، مع المنتخب المغربي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة، قطر 2022، ولكن على مستوى الدور نصف النهائي، وفازت فرنسا بنتيجة 2-0.