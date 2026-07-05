أسماء المصابين في تصادم أتوبيس شركة مع «تريلا» غرب الإسكندرية

أُصيب 10 أشخاص، بينهم السائق، إثر تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات بسيارة نقل ثقيل «تريلا» أعلى كوبري مينا البصل، بالقرب من باب 50، في نطاق قسم شرطة مينا البصل، غرب محافظة الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وانتقلت قوات الشرطة، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين المركبتين، ما أسفر عن إصابة كل من: سالي حمدي عبد الحميد، وأيمن وليم مهني، وخميس مجدي، وأحمد مجدي، ومنال عبد الحي حسنين، ونورة أحمد السيد، ومروة طلعت محمود، وأحمد عادل حسنين، ومحسن أحمد، ونعمة حسن حامد، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وجروح.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.