حماقي يحيي حفلاً غنائيًا في جدة منتصف يوليو الجاري

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، يوم 17 يوليو الجاري.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل بقولها: "عندما يجتمع الصوت والإحساس، تكون النتيجة ليلة لا تُنسى.. استعدوا لأجواء حماسية واستثنائية مع الفنان محمد حماقي."

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر، التي تبدأ من 310 ريالات سعودية وتصل إلى 950 ريالًا سعوديًا.

ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "سمعوني"، ومنها: سمعوني وبحرية، بالإضافة إلى أغنيات مثل أجمل يوم وما بلاش ويا ستار وليه بيلموني عينيك وأم الدنيا.