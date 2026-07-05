 الفنانة وفاء عامر تضامنًا مع حالة أحد الأطفال مصابي ضمور العضلات: لو كل بيت طلّع 5 جنيه نقدر نجمع ثمن الحقنة - بوابة الشروق
الأحد 5 يوليه 2026 1:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر وأستراليا؟
النتـائـج تصويت

الفنانة وفاء عامر تضامنًا مع حالة أحد الأطفال مصابي ضمور العضلات: لو كل بيت طلّع 5 جنيه نقدر نجمع ثمن الحقنة

منى حامد
نشر في: الأحد 5 يوليه 2026 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 1:28 ص

تضامنت الفنانة وفاء عامر، مع حالة الطفل يوسف المصاب بضمور في العضلات، قائلة: «أنا قلبي واجعني على يوسف أي حد بيسمعني دلوقت يتأكد من الورق ويحاول يقف جنب يوسف».


وحثّت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، على التبرع لعلاج الطفل يوسف من ضمور العضلات، قائلة:«إحنا نقدر لو كل بيت طلع 5 جنيه على فكرة نقدر نجمع المبلغ الحقنة تمنها كبير جدًا وغالي جدًا جدًا والست طالبة بس إن ابنها يعيش».

وأشارت إلى ارتفاع ثمن الحقنة المُخصصة لعلاج حالة الطفل يوسف، مضيفة:«إحنا بنقول كلنا واحد ولازم نقف جنب بعض يوسف فعلًا يستاهل إنه يعيش».

وأشادت بوالدة الطفل يوسف، والتي تقوم على تربية أبنائها وحدها، معلقة: «محدش معاها عندها أب طيب بيضلل عليهم لكن هي اللي بتعمل كل حاجة».



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك