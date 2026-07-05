أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت صاحبة أعلى إجمالي حضور جماهيري في تاريخ الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم، بعد الأرقام القياسية التي سجلتها في نسختي 1994 و2026.

وأوضح فيفا، عبر حسابه الرسمي، أن إجمالي الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة بلغ 8 ملايين و212 ألف متفرج، وهو أعلى رقم تحققه دولة مضيفة في تاريخ البطولة.

وجاء هذا الإنجاز بعدما استضافت الولايات المتحدة 52 مباراة في كأس العالم 1994، التي أقيمت بالكامل على أراضيها بمشاركة 24 منتخبًا، ثم استضافت 78 مباراة في نسخة 2026 من أصل 104 مباريات، في البطولة التي شهدت للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، بينما استضافت كندا والمكسيك 13 مباراة لكل منهما.

وأكد فيفا أن هذا الرقم يعكس الشعبية المتزايدة لكرة القدم في الولايات المتحدة، ونشر بيانه بالتزامن مع احتفالات الرابع من يوليو، مشيدًا بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته الملاعب الأمريكية على مدار النسختين.

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 مشاركة تاريخية لمنتخب مصر، الذي تأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، في نسخة أسهمت أيضًا في ترسيخ الولايات المتحدة كصاحبة أعلى حضور جماهيري في تاريخ المونديال.