«سيكون قائدا لمصر في مونديال 2030» اتحاد الكرة ينفي اعتزال صلاح دوليا

نفى مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن احتمالية اعتزال محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول، دوليًا بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكان محمد صلاح قد ألمح في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز على أستراليا، أن المونديال الجاري قد يكون الأخير في مسيرته، مما اعتبره البعض بمثابة تمهيد لإعلان اعتزاله دوليًا خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات لقناة صدى البلد: "اعتزال صلاح دوليًا؟ لا، لقد أخبرني أنه سيكمل مسيرته مع منتخب مصر بعد كأس العالم".

وأتم مصطفى شوبير تصريحاته قائلًا: "في بطولة كأس العالم 2030، سيكون قائد منتخب مصر الأول، هو محمد صلاح، ومديره الفني، حسام حسن".

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026، بعدما عبر دور المجموعات، كما فاز على أستراليا، بركلات الترجيح، في دور الـ 32.