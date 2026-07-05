المغرب يحقق رقم إفريقي غير مسبوق في تاريخ كأس العالم

حقق منتخب المغرب رقمَا تاريخيًا غير مسبوق للمنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم، وذلك بعد التأهل للدور ربع النهائي من نسخة العالم الحالي، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفاز المنتخب المغربي على حساب نظيره منتخب كندا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، السبت، على ملعب إن آر جي ستاديوم، في أمريكا، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

وبات المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي على الإطلاق يتأهل للدور ربع النهائي في نسختين مختلفتين من بطولة كأس العالم، بعدما وصل لنصف نهائي النسخة الماضية في قطر 2022، والوصول لربع النهائي في النسخة الحالية من البطولة.

كما حقق منتخب المغرب الفوز في أربع مباريات خلال الأدوار الإقصائية لكأس العالم بواقع مباراتين في نسخة قطر 2022 مباراتين في النسخة الحالية 2026، وهو نفس عدد مرات تأهل جميع المنتخبات الإفريقية الأخرى مجتمعة، بواقع مرة واحدة لكل من الكاميرون في 1990، السنغال في 2002، غانا في 2010، ومصر في 2026.

من جهته وصل إبراهيم دياز الآن لـ4 تمريرات حاسمة في كأس العالم منهم 2 في المباراة أمام كندا، وهو أكبر عدد للاعب إفريقي في تاريخ كأس العالم.

فيما ودع منتخب كندا من كأس العالم، وفشل في الفوز بأي من مبارياته التسع في تاريخ البطولة عندما يتأخر في النتيجة، حيث تعادل مرة وحيدة وخسر في 8 مرات.