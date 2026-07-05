تحددت أولى مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم الحالية 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وتجمع أول مباريات الدور ربع النهائي بين المنتخب الفرنسي أمام نظيره منتخب المغرب، بعد انتصار المنتخبين في دور الـ16 من البطولة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب باراجواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

فيما تأهل منتخب المغرب بالفوز على نظيره منتخب كندا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق من مساء السبت على ملعب إن آر جي ستاديوم.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في الدور ربع النهائي، مع المنتخب المغربي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة، قطر 2022، ولكن على مستوى الدور نصف النهائي، وفازت فرنسا بنتيجة 2-0.