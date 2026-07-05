النائبة نشوى الشريف: حذف بطاقات التموين استبعد حالات كثيرة جدا من الأسر تستحق الدعم

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اعتراضها الحقيقي على تنقية بطاقات التموين، يتمثل في "طريقة تطبيق" التي أدت إلى "استبعاد حالات كثيرة جدًا من الأسر تستحق هذا الدعم"، حسب قولها.

وشددت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" على ضرورة تقييم الحالات وعدم الاعتماد على مؤشر واحد لاستبعاد لأسرة كاملة، قائلة:"مينفعش يحصل استبعاد واسع بسبب هذه المؤشرات".

واستشهدت باستبعاد بعض الأسر بسبب إلحاق أبنائها بمدارس خاصة، مطالبة بضرورة التفرقة بين المدارس الأجنبية الدولية والمدارس الخاصة التي تتراوح مصروفاتها بين 10 آلاف لـ 20 ألف جنيه، مضيفة: "مش معنى أن أولادي في مدارس خاصة أني شخص غني وغير مستحق".

ورفضت مبدأ "ازدواجية العقاب"، المتمثل في رفع الدعم عن المواطن لوجود مخالفات بناء لا سيما وأنه تعرض للعقاب سلفا من قبل المحليات وشركة الكهرباء، ولا يصح معاقبته مرة أخرى برفع الدعم عنه.

وانتقدت تضارب الأرقام المتداولة حول أعداد المستبعدين، قائلة: "الرئيس السيسي يطالب كل يوم بالشفافية والتواصل مع المواطنين، ولا يصح أن يكون هناك قرارات غير محسوبة، أنا لا أعرف عدد المستبعدين، لأن ليس هناك بيان حقيقي، كم بطاقة تم إلغاؤها إلى الآن، وكم وفروا للدولة ، خاصة أن الوزارة لها فترة تلغي هذه البطاقات".

وطالبت الحكومة بضرورة الإفصاح عن عدد التظلمات المقدمة، ونسب المقبول والمرفوض منها وأسباب الرفض، قائلة: "أنا كعضو مجلس نواب لا أعرف كم عدد البطاقات التي تم إلغاؤها، وهذا غير لائق".