حصل أورلاندو خيل، حارس مرمى منتخب باراجواي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب باراجواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، تحصل عليها ديزيري دوي، بعد مراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

ورغم خسارة منتخب باراجواي، قدم أورلاندو خيل أداءً مميزًا وتصدى لـ4 محاولات من لاعبي منتخب فرنسا منهم اثنتين من داخل منطقة الجزاء.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في الدور ربع النهائي، مع المنتخب المغربي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة، قطر 2022، ولكن على مستوى الدور نصف النهائي، وفازت فرنسا بنتيجة 2-0.