نظمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت رعاية النائب جابر الطويقي، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبحضور النائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، والنائب دياب محجوب عضو مجلس النواب، والعمدة سهيل حمدون عضو هيئة المكتب، والدكتور عبدالرحمن سلامة عضو هيئة المكتب، والمستشار خالد أبو القاسم أمين أمانة العلاقات الخارجية، إلى جانب أعضاء الحزب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف ووكلاء الوزارات بمحافظة سوهاج.



وأكد المهندس عادل الجوهري، أمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بمحافظة سوهاج بحزب الجبهة الوطنية، أن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو يجسد اعتزاز المصريين بواحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الحديثة، والتي أعادت تصحيح مسار الوطن وحافظت على هويته، مشيرًا إلى أن الثورة مثلت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف الجوهري ، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية وإنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات يعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة أصبحت واقعًا ملموسًا من خلال تطوير البنية التحتية، والمدن الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.



وأشار الجوهري إلى أن إحياء ذكرى 30 يونيو يمثل تأكيداً على أهمية التكاتف الوطني والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، لافتًا إلى أن استكمال مسيرة التنمية يتطلب استمرار الاصطفاف الوطني والعمل بروح المسؤولية، خلف القيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.