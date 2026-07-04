مصرع 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة المنيا، مساء اليوم، تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل أمام قرية 8 في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة؛ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص منهم 3 من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين.

وتلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد العشيري رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل أمام قرية 8 في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة؛ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، منهم 3 من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان البلاغ رجال الأمن والبحث الجنائي.

وتبين من المعاينة والتحريات أن الحادث أسفر عن وقوع 4 حالات وفاة، وهم كل من: أحمد أبو بكر عبد الحليم، 60 سنة، وابنه هيثم أحمد أبو بكر، 40 سنة، وابنه مهاب هيثم أحمد أبو بكر، 7 سنوات، ويقيمون بقرية طوخ الخيل، وكريم ناجح عبد الناصر، 30 سنة، ويقيم بصفط الغربية، فيما أصيب 5 آخرون.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وجارٍ تلقي الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بذات المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الدكتور يوحنا سمير، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثامين.

وكشف تقرير الدكتور يوحنا سمير مفتش الصحة، بعد مناظرته للجثامين، أن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ إثر اصطدام الرأس بجسم صلب مع وجود جروح قطعية بفروة الرأس، بادعاء الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت التصريح بدفن الجثامين وتسليمها إلى أهليهم.