أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر يكشفون لـ الشروق تفاصيل العمل

* ياسر جلال: شخصية «فؤاد السرجانى» شكلت تحديًا كبيرًا.. وكان لدى حماس لاختراق عالم المذيعين عن قرب

* محمد علاء: المسلسل من الأعمال الدرامية التى أراهن عليها فى مسيرتى

* أروى جودة: العمل مع ياسر جلال أكثر ما حمسنى.. والمسلسل احتاج إلى قدر كبير من التركيز والتحضير

يخوض الفنان ياسر جلال، تجربة مسلسلات المنصات الرقمية لأول مرة، من خلال مسلسل «للعدالة وجه آخر»، والذى انطلق عرضه على إحدى المنصات الرقمية، بمشاركة الفنانين أروى جودة، ومحمد علاء، إخراج محمد يحيى مورو، وتأليف عمرو الدالى، ويناقش العمل قضية صراع التمسك بالمبادئ والأخلاق وعاطفة الأبوة.

وقال ياسر جلال لـ«الشروق»، إنه سابقا لم يكن يفضل مسلسلات المنصات الإلكترونية، خاصة إنه اعتاد منذ زمن على المشاركة بأعمال درامية كبيرة فى السباقات الرمضانية، إلا أنه عندما عُرض عليه المنتج محمد مشيش فكرة العمل، تغيرت فكرته بالكامل وتحمس لها على الفور، وقرر أن يخوض التجربة لأن المخاطرة هى التى تجعله يشعر بلذة العمل الفنى.

وأضاف ياسر جلال، إنه عندما قرأ قصة العمل بالكامل، زاد حماسه للتجربة، لأنها قصة لا يستطيع أحد مقاومتها، وأوضح أن شخصية «فؤاد السرجانى» كانت تحديا كبيرا بالنسبة له، لأنه لم يقدم لها شبيه من قبل، وإنه كان لديه حماس كبير فى اختراق عالم الإعلام والمذيعين، والتعرف عليه عن قرب، ومعرفة تفاصيل عملهم وحياتهم وماذا يشعرون عند البدء فى مناقشة قضية مهمة وشائكة، مشيرا إلى أنه مهموم دائما بالشخصيات التى تحمل أبعادًا إنسانية، والتى تقدم قيمة للمشاهد، لأن العمل الجيد هو الذى يترك أثرًا لدى الجمهور بعد انتهاء عرضه، ويستطيع أن يفرض نفسه فى كل مرة يعرض فيها سواء على القنوات أو المنصات.

وقالت الفنانة أروى جودة إن العمل مع الفنان ياسر جلال للمرة الأولى كان من أبرز العوامل التى شجعتها على خوض تجربة مسلسل «للعدالة وجه آخر»، مشيرة إلى أنهما أصدقاء منذ زمن، لكن الفرصة لم تأتِ ليعملا سويا من قبل، معبرة عن سعادتها بخوض هذه التجربة معه.

وعن كواليس التصوير، أوضحت أروى جودة أن الأجواء كانت إيجابية للغاية، وأن ياسر جلال يتمتع بصفات إنسانية مميزة، منها طيبة القلب والتواضع وحب العمل، وهذا يجعل الجميع يعمل بإخلاص، مشيرة إلى أن المخرج لعب دورا كبيرا فى خلق حالة من الانسجام بين فريق العمل، وهو ما انعكس على أجواء التصوير طوال الوقت.

وأشارت أروى جودة إلى أن المسلسل بأكمله احتاج إلى تحضيرات وتجهيزات خاصة، وتركيز كبير جدا من جميع العاملين به.

وأوضح الفنان محمد علاء أن مسلسل «للعدالة وجه آخر»، بالنسبة له من الأعمال الدرامية المهمة التى يراهن عليها خلال مسيرته، مشيرا إلى أنه يجسد خلال المسلسل شخصية رئيس مباحث، وهى المرة الأولى التى يقدم بها شخصية مماثلة لها، وأنها شخصية تحمل أبعادًا إنسانية ومهنية متعددة، لافتا إلى أنه حرص على التحضير لها بشكل جيد حتى تظهر بصورة واقعية ومقنعة للجمهور.

وأكد محمد علاء أن مسلسل «للعدالة وجه آخر» يحمل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، مؤكدًا أن المشاهد سيظل فى حالة ترقب مع تطور الحلقات، نظرًا لوجود خطوط درامية متشابكة وأحداث متصاعدة تكشف الكثير من الأسرار.

وأشار محمد علاء إلى أن أصعب المشاهد التى واجهها خلال التصوير، هى المشاهد التى جمعته بالفنان ياسر جلال، بسبب طبيعة الأحداث والتفاصيل الدرامية التى تتطلب تركيزًا كبيرًا، مؤكدًا أن فريق العمل منح هذه المشاهد الوقت الكافى حتى تخرج بالشكل المطلوب.

وقال المخرج محمد يحيى مورو، إنه تعاون سابقًا مع المنتج محمد مشيش فى مسلسل «مفترق طرق»، والذى عرض عام 2024، وبعدها عرض عليه مسلسل «للعدالة وجه آخر»، فأعجب بفكرته وعقد جلسات عمل عديد مع المؤلف عمرو الدالى، للوقوف على جميع التفاصيل وتكوين رؤية متوافقة بينهما، ثم بدأ فى العمل على التحضير للتصوير.

وأشار محمد يحيى إلى أن التعاون مع فنان محترف بحجم ياسر جلال، يسهل مهمته الإخراجية ويزيل من عليه عبء كبير، ويعطيه أريحية فى التركيز بالتفاصيل الآخرى، لافتا إلى أنه انتهى من تصوير العمل فى شهر سبتمبر من عام 2025، وكان من المقرر أن يطرح المسلسل قبل الموسم الرمضانى 2026، ولكن تم تأجيله.