الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقي غزة وإيران بالكامل ومنع أي محاولات لإفشالهما

عبر عبدالفتاح السيسي، عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.



وأضاف خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، اليوم السبت، أن جهود الرئيس ترامب نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران.

وأكد ضرورة دعم هذين الاتفاقين، والإصرار على تنفيذهما بالكامل ومنع أي محاولات لإفشالهما أو الالتفاف عليهما أو تقويضهما.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.