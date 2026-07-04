أكسيوس: لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين ترامب ونتنياهو بالبيت الأبيض

- ترامب لموقع أكسيوس الأمريكي: نتنياهو يعرف من هو صاحب القرار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض.

ورجح ترامب، أن يتم الاجتماع خلال الأسبوع المقبل عقب عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا يومي 7 و8 يوليو المقبل.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله إن نتنياهو "يعرف من هو صاحب القرار".

وأشار إلى أن اللقاء سيكون الأول بينهما منذ اجتماعهما في فبراير الماضي، الذي عرض خلاله نتنياهو خطة لشن حرب مشتركة ضد إيران.

وقال ترامب للموقع إن نتنياهو طلب منه عقد لقاء في البيت الأبيض، وقد ينعقد الاجتماع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بعد عودته من قمة الناتو.

وفيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن عقد اللقاء الأسبوع المقبل قد يكون مبكرا بسبب مشاركة ترامب في قمة الناتو وزيارته إلى تركيا، رجح أن يُعقد الاجتماع خلال الأسبوع الذي يليه، بحسب المصدر نفسه.

ويأتي اللقاء المحتمل في ظل تباينات متزايدة بين الجانبين بشأن إدارة الحرب على إيران والتصعيد في لبنان، إذ مضى ترامب في يونيو الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية، رغم تحفظات إسرائيل.

كما مارس الرئيس الأمريكي ضغوطا على نتنياهو لخفض العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أنها تهدد فرص التوصل إلى تسوية مع طهران.

وكان ترامب قد حذر نتنياهو من مواصلة الهجمات على إيران، ولوح بأن إسرائيل قد تجد نفسها "بمفردها"، كما انتقد تصعيدها العسكري في لبنان.

وفي 18 يونيو المنصرم، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

وفي 26 من ذات الشهر، توصلت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، إلى "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين، غير أن هذا الانسحاب غير محدد بجدول زمني ومرهون بنزع سلاح "حزب الله" بالكامل.

فيما أعلنت إسرائيل الثلاثاء تأجيل خطوة الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بدعوى "الانتظار حتى التوصل إلى آلية رقابة مشتركة مع بيروت".