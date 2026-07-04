مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل عامل بوادي النطرون

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل مصاب بعدة طلقات نارية بمدخل قرية الصفا والمروة التابعة لدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة عامل ملقاة بمدخل قرية الصفا والمروة بدائرة المركز، وتظهر عليها آثار إصابات بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي موسع لفك غموض الواقعة وضبط الجناة في أسرع وقت، وضم فريق البحث العقيد عبده خطاب، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمود يونس، رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن الجثة لشخص يدعى "عماد محمد عبد العاطي"، يبلغ من العمر 47 عامًا، ويقيم بناحية مركز شرطة الدلنجات.

وانتقل فريق من نيابة مركز شرطة وادي النطرون، ضم كلًا من أحمد هشام وحسام سرحان، وكيلي النائب العام، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرفها، وتحرر محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث



وتواصل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة جهودها وتحرياتها المكثفة، وفحص شبكة علاقات المجني عليه، وتفريغ الكاميرات القريبة من الموقع؛ لسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.