قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنتخب يجب أن يكون طموحًا وطماعًا ليحقق الفوز على الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم وألا يتم الاكتفاء بما تحقق حتى الآن.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن ما حدث في مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر كان رسالة مباشرة لمصر بما يمكن تقديمه في المباراة المقبلة، معقبا: «الرسالة هي إن كل الأماني ممكنة».

وتابع: «لو حد هيقول إنتوا كده عملتوا اللي عليكم يبقى يرجعوا وخلاص.. لاعيبتنا لازم تتفرعن زي صلاح.. مش عاوزين رزالة من بتاعة إنتوا عملتوا اللي عليكم».

وأشار إلى أن مصر هي دولة العبور وفعلت المستحيل في حرب أكتوبر من خلال العبور في 6 ساعات، داعيًّا لاعبي المنتخب لعدم الخوف من الأرجنتين.

ولفت إلى أنّ مصر تنتظر الكثير من لاعبي المنتخب وبينهم محمد صلاح وعمر مرموش وهيثم حسن الذي وصفه بأنه اختراع كبير، مؤكدا أن لاعبي المنتخب عليهم اللعب من أجل الفوز والعبور وليس الحديث عن مجرد اللعب باستمتاع.

وشدد على أن لاعبي المنتخب كبار ولديهم قدرات فنية كبيرة، وأظهروا مستويات بدنية قوية أمام أستراليا، مشيدًا باللاعب محمد صلاح وطريقة تسديده لركلة الترجيح، وأشار إلى تصريحه بأنه يبحث عن منح الثقة لزملائه.

وأكد أن المدير الفني حسام حسن دخل التاريخ لكن يجب استكمال المسار بالفوز على الأرجنتين وليس الاقتصار على ما تم إنجازه حتى الآن.