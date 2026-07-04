المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بثلاثية أمام كندا

حسم منتخب المغرب تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 بعدما انتصر على المنتخب الكندي بنتيجة 3-0 في دور الـ16.

ويدين منتخب المغرب بهذا الفوز لعز الدين أوناحي الذي سجل الثنائية في الدقيقة 50 و82 بتسديداته القوية، ثم سجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 90+8.

وصعد المنتخب الكندي إلى دور الـ16 بعدما تواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم التقى مع منتخب جنوب أفريقيا وانتصر عليه في دور الـ32 بنتيجة 1-0 ليتأهل إلى ثمن النهائي.

أما المنتخب المغربي الذي يتسلح بلاعبيه الشباب في هذه النسخة من البطولة، تأهل بعدما تواجد في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ومن ثم فاز على المنتخب الهولندي في دور الـ32 بركلات الترجيح.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب المغرب إلى ربع النهائي لينتظر الفائز من مباراة باراجواي وفرنسا التي ستلعب في دور الـ16 أيضًا.