الشرع مهنئا ترامب بذكرى الاستقلال: نتطلع لاحترام متبادل وتعاون مثمر

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هنّأ الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأعرب الشرع، عن تطلع بلاده إلى بناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال الرئيس السوري: "أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "إننا في سوريا الجديدة نتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، لترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم".

وشهدت العلاقات السورية الأمريكية تحولا جذريا ومرحلة جديدة بالكامل في عهد الرئيس أحمد الشرع، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وسقوط الحقبة السابقة.

وقد شكّل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والدولية عن دمشق نقطة الانطلاق لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي؛ حيث تحولت السياسة الأمريكية من العزل والضغط إلى الدعم والشراكة في إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.

ورغم التحديات الكبيرة التي خلّفتها العقود الماضية، فإن الإدارة الأمريكية أبدت انفتاحا ملموسا على دعم الحكومة السورية الجديدة لترسيخ الاستقرار الداخلي.