السعودية: 1198 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع بينها 114 صنفا من المخدرات

أعلنت السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1198 حالة ضبط، بينها 114 صنفا من المخدرات خلال أسبوع.

وسجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية السعودية، 1198 حالة ضبط للممنوعات، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن الأصناف المضبوطة شملت 114 صنفاً من المواد المخدرة، مثل: الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها إضافة إلى 405 من المواد المحظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية، إحباط تهريب 2553 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 30 حالة ضبط لمبالغ مالية، و5 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.