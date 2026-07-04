إمام عاشور: لن نغادر كأس العالم إلا بتحقيق ميدالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وعد إمام عاشور الجماهير المصرية بتحقيق ميدالية بعد التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس العالم، ليحسم المنتخب المصري التأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

وبعد المباراة ظهر إمام عاشور عبر قناة أون سبورت وأكد أن البعثة المصرية لن تغادر أمريكا إلا بتحقيق ميدالية في المونديال.

وقال إمام عاشور: "ننتظر دعم جماهيرنا دائما، وأهنئ اللاعبين والجهاز الفني على هذا التأهل. نتطلع لمواصلة المشوار بنجاح، ولن نغادر من هنا إلا ومعنا ميدالية".

ويضرب منتخب مصر موعدا مع الأرجنتين، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور ثمن نهائي المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.