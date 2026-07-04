غرق قارب يحمل طلابا يخلف 20 قتيلا في الكونغو الديمقراطية

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غرق قارب خشبي كان ينقل طلابا عائدين من الامتحانات الوطنية في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بحسب ما قالت السلطات.

وكان القارب يبحر في إقليم كاساي عندما غرق أثناء دخوله منطقة التقاء نهري سانكورو وكاساي، بحسب شهود عيان.

وتعد حوادث القوارب المميتة شائعة في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، حيث يُعزى ذلك غالبا إلى السفر ليلا والاكتظاظ الشديد في القوارب.

كما تسهم معايير السلامة الضعيفة وغياب البنية التحتية في المناطق النائية في مقتل مئات الأشخاص في حوادث القوارب خلال السنوات الأخيرة.

وقال فرانسوا كابولا مسئول منطقة إيليبو في إقليم كاساي حيث وقع الحادث يوم الجمعة: "كان هناك 80 ناجيا و20 جثة".

ولكن تشيكودي جان، وهو شاهد على الحادث، قال لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن القارب كان يقل أكثر من 200 شخص.

وقال فرانسوا مالليبو رئيس منظمة المجتمع المدني في إيليبو: "مالكو السفن في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يهتمون سوى بالمال ولا يكترثون بحياة البشر".