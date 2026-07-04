وزيرة الصحة الفرنسية: تعافي أول مصاب بإيبولا في فرنسا

تعافى طبيب فرنسي تم تشخيص إصابته بفيروس إيبولا الشهر الماضي في فرنسا، بعد أدائه عملا إنسانيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغادر المستشفى، حسبما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، في بيان لها اليوم السبت، وفقا لوكالة فرانس برس (أ ف ب)، أن المريض قد عاد إلى منزله.

وكان الطبيب، قد عمل في مركز روامبارا لعلاج الإيبولا في مقاطعة إيتوري خلال الفترة من 22 مايو وحتى 19 يونيو، ولم تظهر عليه أي أعراض عند مغادرته المنطقة أو أثناء إقامته اللاحقة في كينشاسا قبل سفره إلى فرنسا.

ويعد هذا الطبيب أول حالة إصابة بإيبولا يتم تحديدها خارج المنطقة المتضررة في ظل التفشي الحالي للمرض.

وانتشرت سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا، والتي لا يتوفر لها لقاح معتمد حتى الآن، إلى حد كبير في الكونغو وأوغندا، حيث تسببت في وفاة 440 شخصاً على الأقل.

ويواجه مسئولو الصحة، صعوبات بالغة في تتبع المخالطين واحتواء انتشار الفيروس في منطقة تعاني من الانفلات الأمني، والنزوح، والجوع، بالإضافة إلى فجوات في منظومة رصد الأمراض ومراقبتها.