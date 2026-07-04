رئيس الاتحاد الأسترالي يهنئ أبو ريدة بتأهل مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم

تلقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة من أنتر إسحاق، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وذلك عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن رئيس الاتحاد الأسترالي هنأ أبو ريدة بالتأهل التاريخي لـ"الفراعنة" إلى ثمن نهائي المونديال، متمنيًا لمنتخب مصر مواصلة نتائجه المميزة خلال مشواره في البطولة.

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا ببلوغه دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتين، مساء الثلاثاء المقبل في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.