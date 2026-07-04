السلطات الإندونيسية تحدد هوية الجماعة المسئولة عن مقتل طيار أمريكي

أكدت قوة إنفاذ القانون التابعة لعملية "سلام كارتينز" في إندونيسيا، أن الجماعة الإجرامية المسلحة المسئولة عن مقتل الطيار الأمريكي نيكولاس إف. جوسيلين هي "جماعة باكوسيب".

وتعد الجماعة، فصيلا متمردا جديدا يقوده شخص يُدعى إم. مبالينجا، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال رئيس قوة المهام مفوض الشرطة إيجي إيرا أدهيناتا، اليوم السبت: "استنادا إلى عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدّعي مجموعة باكوسيب أنها جزء من الشبكة التي يقودها إلكيوس كوباك في منطقة ياهوكيمو".

وأوضح أنه عقب الهجوم الذي وقع أمس الأول الخميس وأسفر عن مقتل الطيار، باشرت قوة المهام تحقيقا شاملا تضمن استجواب الشهود وإجراء مقابلات وجمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

ولا تزال السلطات تحقق في طبيعة العلاقة الدقيقة بين جماعة باكوسيب والفصيل الذي يقوده إلكيوس كوباك.

وأضاف: "استنادا إلى عملية تحديد الهوية، تأكدنا أن منفذ الهجوم هو إم. مبالينجا."

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع وراء الهجوم. إلا أن تسجيلا متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر الجماعة المسلحة وهي تهدد أي طائرة تعمل في المنطقة التي أعلنتها منطقة لعملياتها.

وكانت الجماعة المتمردة في إقليم بابوا الواقع بأقصى شرق إندونيسيا، أعلنت امس الأول، مقتل طيار أمريكي إثر استهداف الطائرة الصغيرة التى كان يقودها أثناء هبوطها في مدرج يقع في منطقة نائية بالإقليم بعد أن "انتهك الحظر" الذي فرضته الجماعة على الرحلات الجوية المدنية في المنطقة التي تعتبرها مسرحا لعملياتها، ونجا باقي ركاب الطائرة.