أمريكا تحتفل بعيد استقلالها قبل بداية مباراة فرنسا وباراجواي

احتفلت الولايات المتحدة الأمريكية، بعيد استقلالها، قبل لحظات من بداية مباراة منتخب فرنسا أمام باراجواي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب فرنسا، نظيره، أوروجواي، في الثانية عشر صباح الأحد، على ملعب فيلادلفيا، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وأقامت الولايات المتحدة الأمريكية حفلًا قصيرًا، استمر قرابة الربع ساعة فقط، على ملعب فيلادلفيا، قبل نزول لاعبي منتخب فرنسا وباراجواي إلى أرضية الاستاد، لبدء المباراة.

واقتصر ذلك الحفل على بعض الفقرات الغنائية والاستعراضية، مع استخدام عدد قليل من الألعاب النارية، فيما طارت عدد من الطائرات الحربية فوق ملعب فيلادلفيا.

واشتمل الحفل على أداء النشيد الوطني الأمريكي؛ وعرضًا موسيقيًا لفرقة ذا روتس، والتي تأسست في فيلادلفيا؛ وعناصر احتفالية إضافية تضم فرقة فيلادلفيا للأولاد وفرقة الكورال وملكة جمال بنسلفانيا، ستيفاني سكينر.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، بعيد استقلالها يوم 4 يوليو من كل عام، ويمثل عام 2026 هو يوم الاستقلال رقم 250 بالنسبة لأمريكا، بعدما تم الإعلان في نفس ذلك اليوم من عام 1776، عن استقلال المستعمرات الثلاث عشرة عن بريطانيا العظمى.

يُذكر أن الفائز من مباراة منتخب فرنسا أمام باراجواي يتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب المغرب، الذي انتصر بثلاثية نظيفة على كندا.