رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: امتلاك مصر للأوكتاجون يمثل رسالة ردع للآخرين

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري، إن مقر القيادة الاستراتيجية الجديد، "الأوكتاجون" يُعد "واحدًا من ثلاثة مراكز دفاعية على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".

وأضاف عبدالمنعم، خلال تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المقر يشمل المنظومات والإمكانات التكنولوجية، ومعلومات تضم كل مفاصل وبيانات الدولة المصرية في مكان واحد، موضحًا أن هذا الأمر يضع الصورة الكاملة أمام متخذ القرار.

وأشار إلى أن الأهمية القصوى لهذا الدمج المعلوماتي تكمن في ضمان سرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، لا سيما أن تأخر صدور القرارات يفقدها جدواها.

وشدد على أن امتلاك مصر لهذا الكيان يمثل "رسالة ردع" للآخرين، موضحًا أن المقر يمنح الدولة القدرة على إدارة جميع الأمور المدنية والعسكرية.

وأضاف أن ارتداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الزي العسكري في افتتاح القيادة الاستراتيجية الجديدة جاء بسبب افتتاح مقر القيادة الجديد لوزارة الدفاع، باعتباره حدثًا عسكريًا.

وأوضح أنها رسالة تضامنية مع القوات المسلحة، ورسالة للخارج بأن مصر تبني أنظمتها العسكرية.

وشهد الرئيس السيسي، الافتتاح الرسمي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الجديدة، إيذانًا ببدء تشغيل هذا الصرح الاستراتيجي الذي يمثل إحدى أبرز المشروعات العسكرية والإدارية الحديثة.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.