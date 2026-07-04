وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية: يعكس رؤية الدولة في ترسيخ مقومات القوة

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، الذي يمثل إنجازًا وطنيًّا جديدًا، يجسد ما تشهده الدولة المصرية من تطور في بناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها الاستراتيجية.

وقال الأزهري إن افتتاح هذا الصرح الوطني يأتي امتدادًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة في ترسيخ مقومات القوة الشاملة، وتعزيز قدرتها على حماية أمنها القومي، وصون مقدراتها، واستشراف المستقبل بمنهج يقوم على التخطيط العلمي والإعداد المحكم.

وأضاف أن ما أجمل تزامن هذا الإنجاز مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي استعادت بها مصر إرادتها الوطنية، وانطلقت منها مسيرة بناء الدولة الحديثة، تحقيقًا لارتباط الرؤية السياسية بالإنجاز الوطني والإرادة الشعبية في حاضنة وطنية جامعة بين العلم والإيمان والوطنية.