بعثة منتخب مصر تصل أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، استعدادًا لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت نحو ساعتين، قادمة من مدينة دالاس، حيث يبدأ المنتخب استعداداته للمواجهة المنتظرة أمام بطل العالم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب أتلانتا، في مواجهة يسعى خلالها "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في لقاء دور الـ32 من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة كأس العالم.