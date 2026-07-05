لم تشكل الجغرافيا الشاسعة لمونديال 2026، الموزع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحديًا للمنتخبات والجماهير فحسب، بل تحولت إلى مسرح لماراثون جوي غير مسبوق خاصة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

هذا التنقل المكثف تحول سريعًا إلى مادة دسمة لتقارير استقصائية وتحليلات مثيرة لبيانات الطيران، كان أبرزها التحقيق الشامل الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عن بالتعاون مع مواقع رصد وتتبع الملاحة الجوية لحركة طائرته الخاصة.

ووفقا للمعطيات التي جمعتها وسائل الإعلام من سجلات الملاحة الجوية، قام رئيس الفيفا بـ 27 رحلة على متن طائرة خاصة خلال 16 يومًا فقط من بداية البطولة، متنقلًا بين 15 مدينة مستضيفة من أصل 16 مدينة احتضنت مباريات الدور الأول.

وشملت جولاته مدنا متباعدة جغرافيا مثل مكسيكو سيتي وفانكوفر وسياتل ولوس أنجلوس وبوسطن وتورونتو وميامي وغيرها، ولتحقيق هذا الإنجاز اللوجستي، قد سجلت طائرته الخاصة ما لا يقل عن 27 رحلة جوية منفصلة.

أمضى رئيس فيفا ما يزيد عن 66 ساعة طيران فعلية في الأجواء، قاطعًا مسافة إجمالية تجاوزت 50 ألف كيلومتر، وهو ما يفوق محيط الكرة الأرضية كاملًا.

والمثير في الأمر أن هذه التكلفة الهائلة التي تصنف ضمن خانة المبالغ الضخمة المكونة من 6 أرقام، لا تسدد نقدًا من الميزانية المباشرة لفيفا، بل تأتي مغطاة بالكامل باعتبارها جزءًا من اتفاقيات الرعاية التجارية المشتركة بنظام اتفاقيات الرعاية التجارية والخدمات العينية المبرمة.

وقد كشفت الرادارات عن مفارقات كبيرة في مسارات الرحلات، فبينما كانت الطائرة تقطع مسافات ماراثونية مثل رحلة ممتدة لحوالي 4500 كيلومتر يوم 13 يونيو من فانكوفر بكندا مباشرة إلى مقر فيفا المؤقت في ميامي، شهد يوم 15 يونيو، ذروة الحركة الجوية حين طار إنفانتينو من ميامي إلى سياتل لمتابعة مباراة بلجيكا ومصر، ثم حلق مجددًا في المساء نفسه مسافة 1500 كيلومتر جنوبا نحو لوس أنجلوس ليحضر لقاء إيران ونيوزيلندا في ملعب "سوفي".

وعلى النقيض تمامًا، سجلت الرادارات رحلته الأقصر يوم 22 يونيو التي لم تتجاوز 148 كيلومترا فقط من فيلادلفيا إلى مطار تيتربورو في نيوجيرسي، لم تكن بغرض حضور مباراة، بل ليتمكن من إجراء مقابلة تلفزيونية صباحية في استوديوهات فوكس نيوز، بنيويورك، ليحلق بعدها مباشرة صوب بوسطن وتورونتو.

واختتم إنفانتينو جولته الماراثونية الشاقة في دور المجموعات بمدينة ميامي حيث تابع مباراة البرتغال وكولومبيا، قبل أن ينتقل سريعًا لمتابعة مباريات الأدوار الإقصائية التالية، حيث كان من أحدث اللقاءات التي رصد فيها حضور رئيس فيفا المباراة المثيرة التي جمعت بين سويسرا والجزائر مساء يوم 2 يوليو.

هذا التنقل الجوي المكثف وضع فيفا في مرمى نيران المنظمات البيئية، إذ تشير التقديرات والبيانات إلى أن هذه الرحلات ولدت بصمة كربونية ضخمة تجاوزت 500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (تحديدا نحو 516 طنا خلال أول أسبوعين فقط)، نظرًا لأن الطائرة العملاقة تستهلك ما يقارب 1817 لترا من الوقود في الساعة الواحدة.

وفي المقابل، دافع فيفا رسميا عن هذه التحركات معتبرة أن الجغرافيا الموسعة للبطولة التي تضم 48 فريقا تفرض تحديات لوجستية استثنائية، وأن استخدام الطيران الخاص لا يتم إلا بالتنسيق مع كبار المسؤولين التنفيذيين لضمان الكفاءة التشغيلية والقدرة على إدارة الحدث ميدانيا عندما لا تكون الرحلات التجارية خيارًا فعالًا.

ويحمل منعطف الأدوار الإقصائية الحاسم الذي بدأ مطلع يوليو 2026 في طياته مؤشرات على تغير وتيرة هذا الحراك الجوي المكثف، فمع تقدم البطولة نحو أدوارها النهائية، تتقلص أعداد المباريات اليومية وتتباعد الفترات الزمنية بينها.

كما أن انحصار المواجهات الكبرى تدريجيا داخل الولايات المتحدة سينهي حقبة الرحلات السريعة العابرة للحدود نحو كندا والمكسيك، مما يمهد لمرحلة من الاستقرار الجغرافي النسبي لرئيس الفيفا بين المقر المؤقت بميامي والمدن الحاضنة للمباريات المصيرية مثل نيويورك وتكساس، وهو ما سينعكس مباشرة على تقليص المسافات المقطوعة وساعات الطيران، وبالتالي يهدئ نسبيًا من عاصفة الانتقادات البيئية.