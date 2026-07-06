قالت الإعلامية لميس الحديدي إن فرحة تأهل المنتخب المصري للدور الـ16، ضمن بطولة كأس العالم الجارية، بعد مباراته أمام أستراليا، لم تقتصر على المصريين داخل البلاد أو خارجها، بل امتدت إلى مختلف أنحاء الوطن العربي، معتبرة أن ما حدث يعكس مكانة مصر وقوتها الناعمة وتأثيرها التاريخي.

وأضافت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، أن الفرحة المصرية “معدية”، قائلة: “مش بس مصر اللي فرحانة، ومش بس ملايين المصريين اللي برة.. الفرحة المصرية دي معدية لا يماثلها فرحة، إحنا شعب مختلف، دمه خفيف، وبنعدي الوجع بالنكتة.. إحنا بنحب الفرحة”.

وتابعت أن البعض قد يقلل من أهمية التأهل إلى دور الـ16، لكنها ترى أن الأمر يتجاوز مجرد نتيجة رياضية، موضحة أن العالم العربي بأكمله احتفل مع مصر وكأنه هو من حقق الفوز.

ورأت أن هذا المشهد يعكس قوة مصر الناعمة التي بُنيت على مدار عقود، قائلة إن العالم العربي كان يجتمع للاستماع إلى حفلات المطربة أم كلثوم والمطرب محمد عبد الوهاب، ويقرأ أعمال الكتاب: نجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس، إلى جانب الدور المصري في التعليم والطب والصحة، مؤكدة أن “هذه هي قوة مصر”.

وشددت على أن ما جرى “مش مجرد ماتش كورة ولا لاعبين كسبوا، لكنه تمثيل لقوة مصر وحب العرب لها”، مضيفة أنها تابعت مقاطع لعدد من صناع المحتوى من مختلف الدول العربية وهم يهنئون مصر، متسائلين: “إزاي عملتيها؟”، وكيف وحدت مشاعر العرب من جديد.

وأكدت على أن هذه المباراة أعادت مشهد التضامن العربي، قائلة إن الفرحة امتدت “من غزة تحت الركام، إلى رام الله تحت الحصار، ومن شمال إفريقيا إلى العراق وسوريا وليبيا والكويت والإمارات والسعودية”، مردفة أن ما جمعهم لم يكن مجرد مباراة، بل “حب مصر”.

وكان المنتخب الوطن تخطى أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، متأهلاً إلى الدور الـ 16، وسيرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر، والشورت والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب الأرجنتين بالزي التقليدي الأبيض والأزرق في المباراة التي تجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء.