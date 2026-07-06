بيكفورد يعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع إنجلترا في كأس العالم

حقق جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا رقمًا قياسيًا رفقة منتخب بلاده خلال مواجهة المكسيك، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

ويلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره منتخب إنجلترا، فجر اليوم، الإثنين، على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وعادل جوردان بيكفورد، حارس مرمى إنجلترا، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب الأسود الثلاثة في بطولة كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق بيتر شيلتون، برصيد 17 مباراة لكل منهما.

وجاءت مباريات بيكفورد الـ17 بواقع 7 مباريات في نسخة كأس العالم روسيا 2018، و5 مباريات في قطر 2022، والآن 5 مباريات في نسخة 2026.

ويملك جوردان بيكفورد فرصة كبيرة للانفراد بالرقم القياسي وحده، في حال التأهل للدور ربع النهائي والمشاركة في المباراة المقبلة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، في الدور ربع النهائي، مع منتخب النرويج الذي أطاح بنظيره البرازيلي في وقت سابق مساء الأحد، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.