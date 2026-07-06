عادل طعيمة: وصول مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم إعجاز

أكد عادل طعيمة، نجم الأهلي السابق، أن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 يُعد إنجازًا تاريخيًا، واصفًا ما حققه الفراعنة بـ”الإعجاز”، في ظل المستويات التي قدمها الفريق بقيادة المدير الفني حسام حسن.

وقال طعيمة، في تصريحات تلفزيونية، إن تأهل منتخب مصر أسعد الجماهير العربية كافة، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الكبيرة تعكس قيمة هذا الإنجاز، ومؤكدًا أن المنتخب يجني ثمار العمل مع جهاز فني وطني.

وأضاف أن حسام حسن لم يتعرض لأي هزيمة منذ توليه قيادة المنتخب، كما نجح الفريق في تسجيل 10 أهداف خلال البطولة، إلى جانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا شخصيتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن خوض المنتخب مباريات ودية ورسمية قوية أمام منتخبات كبرى خلال الفترة الماضية أسهم في رفع مستوى اللاعبين واكتسابهم خبرات مهمة، مطالبًا منتقدي الجهاز الفني بمراجعة مواقفهم بعد النتائج التي تحققت.

وتحدث طعيمة عن علاقته بحسام وإبراهيم حسن، مؤكدًا أنه أشرف على تدريبهما في الأهلي لمدة خمس سنوات، وأنهما تميزا منذ الصغر بالإصرار وروح التحدي، وهو ما انعكس على نجاحهما في المجال التدريبي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن مواجهة الأرجنتين ستكون في غاية الصعوبة، نظرًا لأنها حاملة اللقب، لكنه شدد على أن بلوغ دور الـ16 في حد ذاته يبقى إنجازًا كبيرًا للكرة المصرية، معربًا عن أمله في زيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا وعودة الجماهير بالكامل إلى المدرجات.