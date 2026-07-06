تحدث الملحن والشاعر عزيز الشافعي، عن تفاصيل تعاونه الفني الأخير مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أن شيرين اسم غني عن التعريف، و"اسمها لوحده كفاية".

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "دي إم سي" أن شيرين مرت بمرحلة صعبة أدت لابتعادها، قبل أن تبادر بالاتصال به وتعبر عن رغبتها في العودة القوية، وطرح أغنية كل أسبوع.

وأوضح أن شيرين أرادت تقديم "أغنية حقيقية" تعبر عن رسالة خاصة تخرجها من داخلها، مشيرا إلى أن هذه الأغنية كانت "الحضن شوك"

وأشار إلى أن أغنية "الحضن شوك" تناولت حالة امرأة تشعر بالضيق من الدنيا وغياب أقرب الناس إليها، موضحا أن الأغنية "نجحت نجاحا كبيرا" وتصدرت جميع المنصات لعشرة أيام، رغم أنها كانت "كئيبة جدًا".

ولفت إلى مطالبة الجمهور بعودة شيرين من خلال أعمال "مُفرحة ورومانسية"، تساوي فرحة العودة برجوعها مرة أخرى.

وأضاف أن أغنية "تباعا تباعا" سُجلت في نفس يوم تسجيل الأغنية الأولى، وتقرر طرحها بعد أسبوعين لتلبية رغبة الجمهور في سماع اللون الرومانسي.

وأوضح أن الأغنية واجهت في بدايتها نوعا من "القلق" بسبب استخدام اللغة العربية، قائلا: "حصل لغط في أول يومين، حاجات تضحك، وبعدها الأغنية طارت، رقم واحد في كل مكان".

وأشار إلى أنها حصدت حوالي 25 مليون مشاهدة على "يوتيوب" في أسبوعين، في رقم عادة ما يستغرق شهورا، كما أنها اكتسحت منصة "تيك توك" بأكثر من 2 مليون فيديو في غضون 17 يوما.

وأشاد بموهبة شيرين الفنية، قائلا: "شرين متعودة على النجاح، لو طلعت قالت سلام عليكم هتنجح"، موضحا أن نجاح الأغنية استند إلى خلطة جمعت بين الشكل الخليجي والمصري والمزج بين اللغة العربية والعامية.