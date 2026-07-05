رئيس العراق: نطمح لأفضل العلاقات مع السعودية

أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم الأحد، أن بلاده تطمح إلى بناء أفضل العلاقات الاستراتيجية مع السعودية في المجالات كافة، مشيرا إلى أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة العراقية.

وأضاف الرئيس العراقي في مقابلته قناة"العربية" السعودية، بأن المملكة تؤدي دورا كبيرا في المنطقة، مشيرا إلى أن السعودية دولة جارة، وتقوم بدور اقتصادي فاعل.

كذلك أشار إلى أن الوضع الأمني العراقي لا يزال هشا. ولفت إلى أن العراق يرفض استخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار. وأضاف أن "أمن الخليج من أمن العراق وأمنه من أمن المنطقة".

في الإطار ذاته، أكد الرئيس العراقي نزار آميدي أن السلطات العراقية ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الامني مع تركيا.

وشدد آميدي في مقابلة مع "العربية "على أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن "حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة".

وكانت أعلنت 3 فصائل مسلحة أعلنت الشهر الماضي قبولها بتسليم السلاح، ألا وهي "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي".

فيما أكدت 6 فصائل أخرى رفضها تسليم السلاح، وهي كتائب "سيد الشهداء" وحركة النجباء، وكتائب حزب الله العراقي، و"سرايا أولياء الدم" و"أصحاب الكهف" التي كانت لها مشاركة واسعة في الحرب الإيرانية - الأمريكية - الإسرائيلية التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بالإضافة إلى كتائب كربلاء.

يذكر أن واشنطن كانت ضغطت على الحكومة العراقية من أجل تسلم سلاح الفصائل الموالية لطهران. وعلى خلفية هجمات بعض تلك الفصائل على مصالح أمريكية خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي كانت تتولاها بموجب اتفاقية تعود إلى ما بعد الغزو الأمريكي، إضافة إلى المساعدات الأمنية. قبل أن تعود وترفع هذا التعليق يوم الخميس الماضي (2 يوليو).