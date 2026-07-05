أحمد موسى: مصر كشفت لأول مرة عن منظومة إس 300 الروسية في افتتاح الأوكتاجون

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر كشفت لأول مرة عن إحدى منظومات الدفاع الجوي الروسية المطورة، منظومة "إس 300", وذلك خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" أمس السبت.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن الإعلام الإسرائيلي بأكمله يتحدث عن امتلاك مصر لهذه المنظومة الروسية الحديثة من طراز S-300VM""، والتي ظهرت لأول مرة في عرض "مهيب".

وأكد أن مصر بلد يجب أن تمتلك كل شيء والقدرات ومقومات القوة، مشيرا إلى أن مقر القيادة الاستراتيجية يمثل "عقل الدولة المصرية" ويتطلب تأمينه بأعلى مستويات التأمين والجاهزية لا تركه في الفراغ والهواء الطلق.

ولفت إلى أن التقارير الإسرائيلية تشير أيضا إلى كشف مصر عن منظومة روسية أخرى تمتلكها الآن، واعتبرت أن هذا الامتلاك يغير المعادلة المتعلقة بمنظومات الأمن والدفاع في منطقة الشرق الأوسط، كونها منظومة حديثة تختلف عن منظومة إس 300.

واستشهد بما أوردته منصة نتسيف الإسرائيلية التابعة للمخابرات الإسرائيلية، حول ظهور منظومة حرب إلكترونية روسية متطورة تُدعى "ريبيلنت 1" خلال العرض، تمثل قفزة نوعية في قدرات مصر للدفاع عن مجالها الجوي.

وأشار إلى أن المنصة الإسرائيلية أوردت أن تل أبيب رصدت باهتمام بالغ ما يمثله امتلاك مصر لهذه المنظومات من تفوق جوي في المنطقة، مضيفا نقلا عن المنصة المخابراتية الإسرائيلية أن المنظومة المتنقلة والثقيلة التي ظهرت تزن أكثر من 20 طن كشفت روسيا عنها للمرة الأولى في 2016 لتظهر بالأمس في مصر.