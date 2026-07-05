سمير فرج: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يوم عظيم في تاريخ مصر

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إنّ افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة يمثل يومًا عظيمًا في تاريخ مصر وقواتها المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنّ مصر رابع دولة في العالم تمتلك مثل هذا المقر، وذلك بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وتحدث عن فكرة إنشاء الأوكتاجون، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أجرى زيارة لروسيا وهو وزيرا للدفاع وخلال هذه الزيارة، تفقد القيادة الاستراتيجية الروسية التي لم يدخلها أجنبي من قبل.

وأوضح أن الرئيس السيسي عندما رأى هذه القيادة الاستراتيجية أراد أن يكون لدى مصر مقرا مماثلا، ومن هنا بدأ التفكير في إنشاء هذا المقر، مشيرًا إلى أن الأوكتاجون كلمة يونانية قديمة تعني المبنى ثماني الأضلاع في مصطلح قريب من البنتاجون وهي كلمة يونانية قديمة خماسية الأضلاع.

ولفت إلى أن هذا المقر مساحة 22 ألف فدان، وهو أمر مهم للغاية حيث يعني وجود مساحات وعدم وجود أي تكدس، منوها إلى أن هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تتبعها 7 إدارات وكانت موجودة أمام كلية الشرطة بالعباسية، ومن بين هذه الإدارات إدارة الوقود التي توفر بنزين الطائرات وسولار الدبابات، وكذلك إدارة التعيينات في الحي العاشر وإدارة الخدمات الطبية التي تضم كل المستشفيات.

وتابعت: «الدنيا كانت مبعثرة.. اليوم الدولة جمعت كل هذه الإدارات في 8 مبانٍ.. وكل رئيس هيئة معه إداراته مع إجراءات تأمين كاملة».

وأمس السبت، افتتح الرئيس السيسي، مقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" الذي يعد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.