رونالدو يوجه نصيحة إلى يامال قبل مواجهة إسبانيا والبرتغال

حرص قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة خاصة إلى نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة لامين يامال، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ورفض رونالدو حصر الحديث في لاعب واحد، مشددًا على قوة المنتخب الإسباني ككل، وقال: "إسبانيا تملك الكثير من المواهب، ولا يمكن اختزالها في لاعب واحد. لديهم أجيال مميزة دائمًا، وهم مرشحون للمنافسة على أي بطولة. علينا أن نتحلى بالإيمان والشجاعة إذا أردنا الفوز عليهم."

ورغم ذلك، أشاد قائد البرتغال بالمستوى الذي يقدمه لامين يامال في البطولة، مضيفًا: "لم أشاهد مباريات إسبانيا كاملة، لكنني تابعت جزءًا من مباراة الرأس الأخضر. لامين يقدم أداءً رائعًا، وأعتقد أن مستقبله سيكون مشرقًا للغاية."

واختتم رونالدو حديثه بتوجيه نصيحة مباشرة إلى الجناح الشاب، مستندًا إلى خبرته الطويلة في الملاعب: "كلما كنت أكثر استعدادًا، زادت فرصتك في الاستمرار بمسيرة طويلة. إذا استسلمت للانتقادات فستخسر. هناك انتقادات بناءة، وأخرى هدفها تحطيمك. عليه أن يعتاد ذلك إذا أراد أن يحظى بمسيرة طويلة."

وأضاف: "يجب أن يركز على الأشخاص الذين يحبونه ويدعمونه، وأن يقدّرهم، وأن يحافظ على شغفه بما يفعله. ستكون هناك أيام لا تشعر فيها بالرغبة في اللعب أو العمل، لكن هذا جزء من حياة لاعب كرة القدم."

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين إسبانيا والبرتغال، حيث يسعى منتخب "لا روخا" بقيادة لامين يامال إلى مواصلة مشواره في البطولة، بينما يطمح رونالدو إلى قيادة البرتغال نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.