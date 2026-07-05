ترامب يشكر «فيفا» بعد رفع الإيقاف عن مهاجم أمريكا المطرود في كأس العالم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب قرار تعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، ما يتيح له المشاركة في مواجهة بلجيكا المرتقبة بدور الـ16 من كأس العالم 2026.

وكان بالوجون (25 عامًا) قد تعرض للطرد المباشر خلال مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك، بعد تدخل على المدافع طارق محرميوفيتش، وهي العقوبة التي تستوجب الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة وفقًا للوائح البطولة.

ورغم تأكيد مسؤولي «فيفا» في أعقاب اللقاء عدم إمكانية الاستئناف على قرارات الطرد أو الإيقاف، فإن لجنة الانضباط قررت لاحقًا تعليق تنفيذ العقوبة، ليصبح اللاعب متاحًا للمشاركة أمام بلجيكا.

وأوضح «فيفا» في بيان رسمي أن لجنة الانضباط فرضت إيقافًا لمباراة واحدة على بالوجون لمخالفته المادتين 14 و66 من قانون الانضباط، قبل أن يتم تعليق تنفيذ العقوبة استنادًا إلى المادة 27، لفترة اختبار تمتد عامًا كاملًا. وينص القرار على أنه في حال ارتكاب اللاعب مخالفة مماثلة خلال هذه الفترة، سيتم تفعيل الإيقاف دون الإخلال بأي عقوبات إضافية.

وعلّق ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» قائلًا: «شكرًا لفيفا على اتخاذ القرار الصحيح وتصحيح ظلم كبير».

من جانبه، رحّب لاعبو المنتخب الأمريكي بالقرار، حيث علموا به أثناء توجههم إلى التدريب بجامعة واشنطن، فيما أكد كريستيان بوليسيتش أن عودة بالوجون تمثل «دفعة معنوية كبيرة» للفريق قبل المواجهة الحاسمة.

وكانت واقعة الطرد قد أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن الحكم لم يُشهر البطاقة الحمراء مباشرة، قبل اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أقرت بوجود «لعب عنيف خطير». كما انتقد المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو القرار، مؤكدًا أنه لم يكن هناك تعمد لإيذاء المنافس، بل تدخل عادي في كرة مشتركة.

ويُعد بالوجون أحد أبرز عناصر المنتخب الأمريكي في البطولة، بعدما ساهم تهديفيًا في جميع المباريات التي شارك بها، وسجل هدفين في الافتتاح أمام باراجواي، قبل أن يعود للتسجيل أمام البوسنة في الفوز بثنائية نظيفة.