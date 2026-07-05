علق الإعلامي تامر أمين، على افتتاح مركز القيادة الاستراتيجي "الأوكتاجون"، قائلا إنها "عظمة عملتها مصر، والعالم شافه ووقف احترامًا له".

واعتبر "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن المبنى يمثل رسالة واضحة بأن مصر في مرحلة “الجمهورية الجديدة” القائمة على التخطيط والبناء، وليس مجرد تسيير الأعمال، مضيفا أن “الأوكتاجون” يعكس حجم ما وصلت إليه الدولة المصرية، وأن العالم “وقف احترامًا وضرب تعظيم سلام” لهذا الصرح، الذي يؤكد أن مصر لم تعد دولة تسعى فقط لتجاوز الأزمات، وإنما تبني وتطور.

وتابع أن مجرد حفاظ الدولة على استقرارها وسيادتها بعد ما شهدته في عامي 2011 و2013، وما أعقب ذلك من موجات إرهاب ومؤامرات، كان في حد ذاته إنجازًا كبيرًا، موضحًا أن البعض كانوا يتوقعون أن تكتفي الدولة بتوفير الاحتياجات الأساسية ومعالجة الأزمات اليومية.

واستكمل أن الواقع أثبت عكس ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس والدولة المصرية كانا يعملان وفق رؤي، هدفها ليس فقط سد الثغرات أو إدارة الأزمات، وإنما بناء دولة قوية وحديثة، وتعزيز قدراتها وحماية أمنها القومي.

ورأى أن الرسائل التي حملها افتتاح "الأوكتاجون" وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن الدولة المصرية تمضي وفق استراتيجية تستهدف بناء الوطن، وتعزيز قوته ومكانته، إلى جانب الحفاظ على استقراره.

وافتتح الرئيس السيسي، أمس السبت، مقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" الذي يعد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

وجاء افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.