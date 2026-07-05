الرئاسي اليمني يوجه بأعلى درجات الجاهزية لمواجهة الحوثيين

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء اليوم الأحد، القوات الحكومية بالحفاظ أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الحوثيين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن العليمي " أجرى اتصالا هاتفيا بعضو مجلس القيادة طارق صالح، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهة الساحل الغربي، في أعقاب تصدي قوات المقاومة الوطنية لهجوم شنته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جنوبي محافظة الحديدة".

واستمع العليمي "إلى إحاطة حول سير المواجهات التي خاضتها وحدات المقاومة الوطنية ضد عناصر المليشيات الحوثية، والتي انتهت بإفشال محاولتها التسلل إلى مواقع متقدمة، وإجبارها على التراجع بعد تكبدها خسائر بشرية فادحة".

وأشاد العليمي باليقظة العالية والانضباط والجاهزية القتالية التي أظهرها أفراد المقاومة الوطنية، وكل التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف الجبهات.

وشدد على أن هذه الروح القتالية تمثل سدا منيعا في مواجهة المخططات العدائية للمليشيات الحوثية الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار في البلاد.

وحث العليمي على أهمية الحفاظ على درجات الاستعداد والجاهزية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية، بما يضمن وحدة الجبهات، و إفشال أي محاولات عدائية، والدفاع عن مصالح المواطنين، ومكتسباتهم الوطنية.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والحوثيين مساء أمس السبت جنوبي محافظة الحديدة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وتعد هذه أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في أبريل 2022.