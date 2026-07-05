الإمارات تعلن تخصيص 30 مليون دولار لدعم مدينة الأبيض السودانية

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أعلنت الإمارات، عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان، وذلك بتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "ستُقدَّم هذه المساعدات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني".

تأتي هذه الاستجابة في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتياجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة التحرك الإنساني العاجل والمنسّق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة الى مستحقيها، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً.

وجددت تأكيدها أن حماية المدنيين في الأبيض وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن تظل أولوية عاجلة للمجتمع الدولي، مشددةً على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب التصعيد في المناطق المأهولة بالسكان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.

وقال شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة وعضو مجلس الشئون الإنسانية الدولية: «تجسّد هذه الاستجابة العاجلة نهج قيادة دولة الإمارات الرشيدة بأن الإنسان يبقى هو محور عملنا الإنساني».

وأضاف: «في هذه المرحلة الحرجة، يجب أن يبقى التركيز منصبّا على حماية المدنيين، وتمكين ممرات إنسانية آمنة، والاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين و للفئات الأكثر ضعفا ولا سيما المرضى والأطفال وكبار السن والنساء».