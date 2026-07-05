نتنياهو يربط إعمار غزة بتفكيك ونزع سلاح حماس

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه "لن تكون هناك إعادة إعمار في غزة من دون تفكيك ونزع سلاح القطاع"، في ظل تقارير تحدثت عن إمكان دفع مجلس السلام بخطط لإعمار مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حتى من دون نزع سلاح حركة حماس.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، إذ قال إن "لا إعادة إعمار لغزة من دون تفكيك ونزع سلاح المنطقة المخصصة"، مضيفًا أن "الغزيين يجب أن تكون لهم حرية الاختيار: من يريد الخروج يجب أن يكون قادرًا على ذلك، ومن يبقى لا يمكنه أن يهددنا".

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تقارير إسرائيلية عن سياسة جديدة يجري تطبيقها في غزة، من دون إعلان رسمي، بعد رفض حماس مطلب "مجلس السلام" نزع سلاحها قبل إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هذه السياسة تشمل استهداف قيادات في حماس تعمل على إعادة بناء الحركة، وملاحقة من شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وتقليص المساحة الخاضعة لسيطرة الحركة بما يتجاوز ما نص عليه اتفاق إنهاء الحرب، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن هذه السياسة تحظى بقبول "مجلس السلام"، المخوّل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدارة القطاع، في حين يرى ممثله لإدارة غزة، نيكولاي ملادينوف، أن نزع سلاح حماس شرطا لتنفيذ خطة إعادة الإعمار الواسعة في القطاع.

وذكر التقرير أن المجلس يعتبر أن "من دون تفكيك حماس من سلاحها، لن تخرج خطة إعمار غزة الكبرى إلى حيّز التنفيذ".